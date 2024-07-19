В Великоустюгском районе соседи спасли женщину из пожара

[ Происшествия ]

Возгорание произошло вчера в трехквартирном доме на улице Центральной в поселке Полдарса Великоустюгского района. В пожарную охрану сообщение поступило около 16:30.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, соседи помогли 72-летней женщине выйти из задымленной квартиры. Хозяина квартиры, где начался пожар, в этот момент дома не было, а в третьей квартире уже давно никто не живет.

На место происшествия прибыли три пожарных расчёта в составе восьми человек. Огонь удалось потушить на площади 78 квадратных метров.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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