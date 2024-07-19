Пропавшего в июне вологжанина ищут в Костромской области

[ Происшествия ]

Женщина просит помощи пассажиров электрички Вологда-Буй, которые ехали этим поездом 10 июня. Время отправления из Вологды - 8:59.

"В первом вагоне ехал наш папа, в 11:27 приготовился к выходу, Предположительно, вышел в Ратьково-Рожново или ст. 721 км",-  написала она.

Дочь пропавшего 69-летнего пенсионера призывает вспомнить, не ехал ли с кем-то вместе мужчина, изображенный на фотографии, на какой станции он вышел и куда направился. 

Приметы пропавшего указаны в ориентировке: рост 173 см, худощавый, волосы седые, глаза голубые.

Подслушано Буй | Да, тот самый, ВК
 

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