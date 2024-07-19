Пропавшего в июне вологжанина ищут в Костромской области

Женщина просит помощи пассажиров электрички Вологда-Буй, которые ехали этим поездом 10 июня. Время отправления из Вологды - 8:59.

"В первом вагоне ехал наш папа, в 11:27 приготовился к выходу, Предположительно, вышел в Ратьково-Рожново или ст. 721 км",- написала она.

Дочь пропавшего 69-летнего пенсионера призывает вспомнить, не ехал ли с кем-то вместе мужчина, изображенный на фотографии, на какой станции он вышел и куда направился.

Приметы пропавшего указаны в ориентировке: рост 173 см, худощавый, волосы седые, глаза голубые.