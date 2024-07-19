На Вологодчине более 14 тысяч домов подключат к газу

В Вологодской области более 14 тысяч домовладений газифицируют по программе социальной газификации.

«Финансирование мероприятий до границ земельного участка осуществляется за счет средств ПАО «Газпром». В границах – за счет жителей. У нас выполнено 36% от плана, который установлен по подключениям», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Правительство области оказывает поддержку нуждающимся гражданам – вологжане могут получить до 100 тысяч рублей на подключение газа от границы участка до дома.

Сейчас проводится актуализация планов-графиков догазификации населения – по программе запланировано подключить 14 900 домовладений и 429 населенных пунктов. В регионе уже заключено более 14 тысяч договоров по социальной газификации. По 73% из них газ проведен до границ участка.

Кроме того, жители Вологодчины могут воспользоваться льготными кредитами для целей газификации домовладений. Программы льготного кредитования для жителей городских округов, таких как Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг предоставляются АО «Банк «Вологжанин», для остальных жителей Вологодской области – АО «Россельхозбанк».