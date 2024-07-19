МКУ «Зеленстрой» возвращается на улицы Вологды

В Вологде возрождают муниципальное коммунальное учреждение «Зеленстрой», которое будет выполнять задачи по благоустройству областной столицы. В частности, озеленение, текущий ремонт и содержание. Сейчас формируется рабочий коллектив, приобретается необходимая техника и оборудование.

«В Вологде в рамках «Стратегии 2.0» врио губернатора области Георгия Филимонова вновь образовано муниципальное учреждение «Зеленстрой». Теперь мы сами, без помощи сторонних подрядчиков, можем обслуживать часть улиц. Это и покос травы, и уборка территорий, в том числе неразграниченных, бесхозных, по обслуживанию которых всегда были вопросы у вологжан. Сможем оперативно ремонтировать плитку, детские площадки, скамейки, исправлять последствия стихии и мелкие замечания жителей. С 1 августа «Зеленстрой» заступает на уборку центральной части города», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Андрей Накрошаев подчеркнул, что на примере «Зеленстроя» будет формироваться стандарт уборки города для всех подрядчиков.

«Уборка должна быть своевременной и регулярной. При очистке дорог и тротуаров нужно обязательно захватывать повороты и парковочные карманы, где часто грязь не убирают. Важно чистить ограждения, столбы, МАФы. А зимой не накапливать снег на обочинах, а сразу ж вывозить на полигон, который сейчас подготавливают», – пояснил и.о. мэра.

Напомним, Вологде были выделены средства на закупку необходимой техники, которая уже в процессе поставки. Так, в арсенале «Зеленстроя» есть 16 спецавтомобилей с различным навесным оборудованием для уборки территорий, а также 9 тракторов. Водители и технический персонал готовят технику к началу работ, проводят обслуживание и настройку оборудования. В планы также входит приобрести три «ГАЗели» и 10 снегопогрузчиков на зимний период.