В Вологде на площади Революции возведут храм-часовню

Торжественная церемония закладки деревянной часовни состоится на площади Революции 25 июля в 10 часов 30 минут. Небольшое деревянное здание возведут на месте Спасо-Всеградского собора, который был снесён более полувека назад.

Напомним, что небольшую Спасо-Всеградскую церковь построили из дерева в ночь с 17 на 18 октября 1654 года – чтобы спасти город от чумы, которая за несколько недель унесла жизни множества вологжан. А в 1688 году на её месте возвели каменный Спасо-Всеградский собор, который на протяжении XVIII и XIX веков неоднократно достраивался и перестраивался.

В 1925 году, уже при советской власти, службы в соборе были прекращены. Сначала в нём разместился городской Дом искусств, а затем здание с частично снесёнными колокольней и главами было приспособлено под кинотеатр имени Горького. В 1935 году власти Вологды приняли решение о сносе здания кинотеатра, однако окончательно собор был снесён лишь в 1972 году.

В 1997 году на опустевшем месте установили памятный Поклонный крест. А в 2018 году правительство Вологодской области отнесло уничтоженный храм к утраченным культовым доминантам (архитектурным композициям, определяющим облик местности), предлагаемым к воссозданию на площади Революции.

«Возведение храма-часовни поможет восстановить былую славу собора, который наши предки завещали беречь своим потомкам. Не надо забывать, что при его создании в 1654 году жители Вологды вынесли мирской приговор вечно хранить собор Всемилостивого Спаса. Вновь построенный храм должен стать свидетелем возрождения нашего духа, крепкой нашей веры», — сказал митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Финансированием строительства занимается благотворительный фонд «Наследие русского севера». Сруб храма уже изготовлен в Архангельской области и будет привезён в Вологду в начале следующей недели. На месте его в течение суток соберёт бригада из пяти человек – строители из Устьянского района Архангелогородчины. За сборкой здания можно будет наблюдать онлайн.

Одновременно 25 июля в областной столице состоится международный форум «Дерево в архитектуре», который продлится до 27 июля включительно. Его организаторами являются Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов при поддержке правительства Вологодской области, администрации Вологды и городского проектного центра «Вологда».

«В этом году Вологда впервые стала площадкой для проведения форума, который обычно проходит в Москве. Наш город выбран не случайно – в Вологде осталось и хорошо сохранилось большое количество памятников уникальной деревянной архитектуры. Важно отметить, что такое наследие есть только в нескольких городах России. Кроме того, у нас интересный опыт по сохранению и реновации памятников архитектуры совместно с инвесторами, ведется системная работа. За последние четыре года различные работы по сохранению начались на 40 памятниках деревянной архитектуры. По 15 объектам они завершены благодаря меценатам (а их несколько), а также бюджетным и грантовым средствам. Все эти объекты начали вторую жизнь, в них открылись кафе, магазины, музей, они являются точкой притяжения для туристов. Ещё по 16 памятникам работы ведутся на данный момент», — сообщил главный архитектор областной столицы Денис Поздняков.

В рамках форума запланирована большая деловая программа для экспертного сообщества. В Вологду прибудут эксперты в сфере деревянного домостроения, именитые архитекторы со всей России и молодые архитекторы из различных профильных вузов. Их познакомят с технологиями современного деревянного домостроения, применяемыми на Вологодчине.

Основной площадкой мероприятия станет Кремлёвская площадь, где, помимо всего прочего, планируется выставить работы участников конкурса «Дерево в архитектуре» – более 100 планшетов с проектами различных деревянных архитектурных сооружений, как уже реализованных в различных регионах, так и только запроектированных.

В центре площади будут открыты выставочные павильоны строительных компаний, представляющих различные технологии домостроения. В течение трёх дней станут работать интерактивные площадки. Там гости форума смогут поиграть в большие «крестики-нолики», «дженгу», домино «попади в кольцо» и другие игры с использованием деревянных элементов.

Запланирована большая концертная программа. Вечером 25 июля в 19:00 на сцене Кремлёвской площади пройдет концерт кавер-группы «2Д» из Череповца, в 19:40 – флэшмоб и исполнение известной песни о Вологде в разных стилях. А в 20:00 песня «Вологда-гда» прозвучит в исполнении группы «Песняры» – знаменитый белорусский коллектив даст свой концерт в 20:00.

26 июля на Набережной у буквы О с 19:00 начнётся киносеанс под открытым небом. Зрителям покажут фильм «Целуются зори» по знаменитому произведению Василия Белова, снятый в нашем город.

В последний же день форума, 27 июля, с 10:00 до 19:00 на Кремлёвской площади будет работать зооуголок с животными и живыми цветами.

Закроется международный форум «Дерево в архитектуре» 27 июля в 17:00. После церемонии закрытия состоится концерт кавер-группы «ТриждыДва» из Ярославля.



Программу форума можно посмотреть здесь.