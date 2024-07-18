В Вологде будут снимать новый выпуск шоу ТНТ "Вызов"

[ Культура ]

Авторы проекта объяснили свой выбор места для съемок тем, что именно по Вологодской области в XVI-XIX веках проходил Великий чайный путь из Азии в Европу. Они назвали шоу "большим социальным и лингвистическим экспериментом, который покажет, насколько похожи культуры России и Китая".

Вологжанам пообещали показать родной город таким, каким его они сами еще не видели. новом сезоне.

Героями третьего сезона шоу «Вызов» станут участники из Китая. К ведущим Дмитрию Губерниеву и Наталье Поповой присоединится новая звезда ТНТ — обворожительная китаянка Фэйя Цзоу.

Участники из России и Китая пройдут испытания в парах. По мнению организаторов, наибольшие сложности они испытают из-за языкового барьера.

"В нашем шоу приготовление вологодского масла и езда на «копейке» смешается с кунг-фу и китайскими пословицами. Такое погружение с головой — лучший способ культурного обмена для участников, которые даже не знают языков друг друга", -полагают организаторы. 

 

 

телеграм-канал Тины Канделаки
 

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