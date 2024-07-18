За неделю в Вологодской области потушили шесть лесных пожаров

[ Происшествия ]

Как сообщил начальник департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства области Владислав Ефанов, возгорания зафиксировали в лесах Кадуйского, Бабаевского, Устюженского, Вашкинского, Тарногского и Харовского округов. Общая площадь возгораний составила 2,49 га. В ликвидации пожаров участвовали 45 человек и 15 единиц спецтехники.

 С начала года на Вологодчине произошло 24 лесных пожара общей площадью 28,93 га. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения.

В Устюженском, Кадуйском, Великоустюгском, Тотемском, Бабушкинском, Верховажском, Нюксенском, Тарногском округах, Череповецком и Шекснинском районах установлен 3 класс пожарной опасности по условиям погоды, на остальной территории области – 1-2 класс.

К концу недели на территории Великоустюгского, Тотемского, Бабушкинского, Верховажского округов установится 3 класс пожарной опасности по условиям погоды, на остальной территории области – 1-2 класс.

Если вы заметили лесной пожар, наберите бесплатный номер 8-800-100-94-00.

сайт правительства Вологодской области
 

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