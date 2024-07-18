В Кичменгском Городке мурманчанин врезался в припаркованные машины и погиб

[ Происшествия ]

Дорожная авария, о которой сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошла 18 июля около пяти утра в Кичменгском Городке на Советской, 43.

21-летний водитель машины "Форд Фокус" из Мурманской области не выбрал безопасную скорость, на повороте автомобиль занесло. Иномарка врезалась в припаркованные на обочине "УАЗ" и "Ладу Приору".

Шофер "Форда" скончался до приезда скорой, пять пассажиров машины (две 21-летние девушки, одна 17-летняя, 21-летний и 22-летний парни) травмированы. 

Автополицейские расследуют обстоятельства происшествия.

УМВД по Вологодской области
 

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