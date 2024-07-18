Житель Шексны избил и задушил приятеля за оскорбление

Трагедия, о которой сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, случилась в августе прошлого года.
45-летний шекснинец по пути в дачи встретил знакомого, тот пригласил его с собой в гости.
После вечеринки дачник пригласил приятеля к себе. Мужчины выпили еще и поссорились. Гость назвал хозяина обидным словом, и тот набросился на него с кулаками, а потом придушил. По словам виновника, приятель после этого принес извинения и лег спать.
Заснул и владелец квартиры. А утром обнаружил гостя мертвым в луже крови и вызвал полицию.
Судмедэкспертиза позднее показала, что смерть наступила от удушья.
Шекснинский районный суд приговорил виновника к семи с половиной колонии строгого режима