Житель Шексны избил и задушил приятеля за оскорбление

Трагедия, о которой сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, случилась в августе прошлого года.

45-летний шекснинец по пути в дачи встретил знакомого, тот пригласил его с собой в гости.

После вечеринки дачник пригласил приятеля к себе. Мужчины выпили еще и поссорились. Гость назвал хозяина обидным словом, и тот набросился на него с кулаками, а потом придушил. По словам виновника, приятель после этого принес извинения и лег спать.

Заснул и владелец квартиры. А утром обнаружил гостя мертвым в луже крови и вызвал полицию.

Судмедэкспертиза позднее показала, что смерть наступила от удушья.

Шекснинский районный суд приговорил виновника к семи с половиной колонии строгого режима