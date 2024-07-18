Более 200 км дорог приведут в нормативное состояние на Вологодчине

Сейчас в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся ремонтные работы на 24 автомобильных дорогах и четырех искусственных сооружениях в округах и районах Вологодской области.

«Дорожно-строительный сезон в самом разгаре, мы ведем работы на объектах нацпроекта во всех округах и районах области. Мы ремонтируем старые трассы, обновляем дорожное покрытие, улучшаем систему освещения и обеспечиваем безопасность движения. В этом году будет отремонтировано более 200 км автомобильных дорог», – отметил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Борисов.

Уже два объекта введены в эксплуатацию. Это мосты через реку Леденьга в Бабушкинском округе и через реку Кипшеньга в Никольском округе. Оба сооружения расположены на трассе Тотьма – Никольск, ее ремонт проходил также в рамках нацпроекта и был завершен в прошлом году.

Еще два объекта готовятся к вводу в эксплуатацию. В частности, подъезд к селу Ферапонтово в Кирилловском округе, отремонтированный на всем протяжении, и дорога Чуровское – Речная Сосновка в Шекснинском районе, полностью приведенная в нормативное состояние.