В 2025 году вступают в силу поправки в Налоговый кодекс

Президент РФ подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Одно из главных нововведений – прогрессивная шкала расчета налога на доходы физических лиц. Изменения вступают в силу с 2025 года. Текущая ставка налогообложения в 13% останется для тех, кто получает 2,4 миллиона рублей в год до вычета налогов, а также для участников СВО. Далее в зависимости от суммы дохода ставка повышается до 22%.

«Отмечается, что повышение НДФЛ не будет распространяться на районные коэффициенты и надбавки, которые начисляют сотрудникам, занятым в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Прогрессивную шкалу будут применять к базовой части их зарплаты», – сообщила заместитель губернатора области Татьяна Голыгина.

Для семей с двумя и более детьми появится новая налоговая льгота. Поскольку им будет возвращаться 7% из уплаченного НДФЛ в размере 13%, то фактическая ставка НДФЛ снизится до 6%. Оператором вычета будет Социальный фонд. Для его получения необходимо подать заявление в территориальном отделе Соцфонда, в МФЦ или через портал Госуслуг. Первые выплаты за 2025 год будут в 2026 году.

Начисление будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии, что те обучаются в образовательной организации на очном отделении. При этом заявитель не получит вычет при наличии задолженности по уплате алиментов.

Законом также предусмотрено увеличение с 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25% для организаций. Одновременно вводится дополнительный федеральный инвестиционный налоговый вычет: не более 50% от суммы расходов на первоначальную стоимость основного средства или амортизируемого нематериального актива.

Помимо этого, устанавливается порядок прекращения обязательства по уплате налогов, пеней, штрафов (амнистии), не внесенных в результате дробления бизнеса налогоплательщиков в 2022-2024 годах при добровольном отказе такими лицами от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах.