В Вологде 11 человек предстанут перед судом за отмывание более 3 млрд рублей

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц. Обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с извлечением более 49 миллионов рублей дохода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли и степени участия им вменяется организация преступного сообщества или участие в нем; осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере.

По версии следствия, преступная группа в период с 2013 по 2018 годы на территории Вологодской области осуществляла незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 3,2 миллиардов рублей. В дальнейшем денежные средства обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета.

Общая сумма извлеченного дохода составила более 49 миллионов рублей.

Организатор преступного сообщества также обвиняется в отмывании денежных средств в размере более 136 миллионов рублей.

Уголовное дело направят в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.