По миллиону рублей получат учителя, принятые на работу в школы Вологды

Педагоги, принятые на работу в школы Вологды, получат по миллиону рублей. Об этом рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

«Это работа в рамках программы "Стратегия 2.0". Важно, чтобы учителя были уверены в своём будущем и оставались работать на Вологодчине. Только так мы сможем поддерживать уровень вологодского образования в числе лучших в стране», – отметил врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Получить финансовую поддержку смогут преподаватели в возрасте до 35 лет и не имеющие опыта работы в образовательных организациях области. Устроиться на должность учителя необходимо с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2029 года.

Помимо этого, на единовременную выплату могут претендовать студенты вузов, которые будут работать учителями во время учёбы в период с 2024 по 2029 год, а после окончания института продолжат работу в школах.