В Череповце холодильник с косметикой поджег офис

О пожаре, который случился в доме 75 на Советском проспекте в Череповце, утром 17 июля сообщили очевидцы.
На место выехали семь пожарных расчётов.
Оказалось, в офисе на втором этаже вспыхнул холодильник с косметикой.
Здание до приезда спасателей самостоятельно покинули 15 человек.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что площадь пожара составила два квадратных метра. Закопчены два помещения на площади 20 квадратных метров.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за недостатков конструкции электрооборудования.