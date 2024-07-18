В Череповце холодильник с косметикой поджег офис

О пожаре, который случился в доме 75 на Советском проспекте в Череповце, утром 17 июля сообщили очевидцы.

На место выехали семь пожарных расчётов.

Оказалось, в офисе на втором этаже вспыхнул холодильник с косметикой.

Здание до приезда спасателей самостоятельно покинули 15 человек.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что площадь пожара составила два квадратных метра. Закопчены два помещения на площади 20 квадратных метров.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за недостатков конструкции электрооборудования.