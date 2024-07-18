Житель Великого Устюга искромсал неприятеля ножом

[ Происшествия ]

В региональном СКР сообщили об аресте рецидивиста, который 11 июля расправился с земляком.

Ранее подозреваемый был судим за хищения, побои и причинение вреда здоровью. 
  
Очередное злодеяние он совершил  в доме на улице Красноармейской в Великом Устюге. Мужчина зашел проведать знакомого и застал у последнего человека, к которому испытывал личную неприязнь.

Душегуб несколько раз ударил неприятного ему гражданина ножом и ушел. Свидетели вызвали скорую, но раненый уже умер.

Злоумышленника задержали. В региональном СКР сообщили, что он дал  признательные показания.

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Подозреваемый арестован.

СУ СК РФ по Вологодской области
 

Последние новости

Более 200 км дорог приведут в нормативное состояние на Вологодчине
В 2025 году вступают в силу поправки в Налоговый кодекс
В Вологде 11 человек предстанут перед судом за отмывание более 3 млрд рублей
По миллиону рублей получат учителя, принятые на работу в школы Вологды
В Череповце холодильник с косметикой поджег офис
В Череповце благоустроят Курсантский сквер
Житель Великого Устюга искромсал неприятеля ножом
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» разгромил вологодский "Олимп"
Под Великим Устюгом три человека пострадали при столкновении мотоцикла с мопедом
В Вологде завершается ремонт улицы Воркутинской