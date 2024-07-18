Житель Великого Устюга искромсал неприятеля ножом

В региональном СКР сообщили об аресте рецидивиста, который 11 июля расправился с земляком.

Ранее подозреваемый был судим за хищения, побои и причинение вреда здоровью.



Очередное злодеяние он совершил в доме на улице Красноармейской в Великом Устюге. Мужчина зашел проведать знакомого и застал у последнего человека, к которому испытывал личную неприязнь.

Душегуб несколько раз ударил неприятного ему гражданина ножом и ушел. Свидетели вызвали скорую, но раненый уже умер.

Злоумышленника задержали. В региональном СКР сообщили, что он дал признательные показания.

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Подозреваемый арестован.