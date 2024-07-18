В Череповце благоустроят Курсантский сквер

[ Общество ]

В Череповце выбрали подрядчика для благоустройства курсантского сквера. Работы планируют завершить ко Дню города. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Здесь предстоит заменить плитку и фонари. В центре нового сквера появится памятник выпускникам Лепельского и Череповецкого военных училищ. Средства на его строительство выделены из областного бюджета по поручению Георгия Филимонова, а эскиз был выполнен Студией военных художников имени М.Б. Грекова при Министерстве Обороны России», – рассказал Вадим Германов.

Помимо этого, строители смонтируют систему видеонаблюдения, а также арт-объект с названием сквера.

Мэр Череповца добавил, что открытие сквера и памятника станет первым мероприятием в Череповце, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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благоустройство сквер Вадим Германов
Фото: Вадим Германов
 

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