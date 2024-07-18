Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» разгромил вологодский "Олимп"

[ Спорт ]

Это уже восьмая победа «Череповец - СШОР Витязь»  в Первенстве III лиги зоны МФФ «Золотое кольцо».

Матч получился жарким, как и полагается дерби. Достаточно сказать что команды завершали игру не в полных составах. У «Олимпа» за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Шилов, а у «Череповца» - Мирон Беляев.

Вологжане открыли счёт на 20-й минуте матча благодаря голу Егора Дьякова и долгое время лидировали. Выигрыш мог стать сенсацией сезона. Но вышло иначе. Антон Беляев, в то время когда "желто-черные" играли в меньшинстве, оформил дубль, принеся победу своей команде со счётом 2:1.

ФК «Череповец - СШОР Витязь» продлил свою победную серию до 8-ми матчей. А «Олимп» упустил возможность одержать  первую победу.

Второй круг чемпионата откроется 7 августа. В этот день «Олимп» из Вологодского округа примет кировский «Фанком». ФК «Череповец» же десятый тур чемпионата пропускает в связи с тем, что в турнире участвует нечетное количество команд - девять. И следующий матч на турнире проведёт только 21 августа против того же «Фанкома».

футбольная школа "ОЛИМП" Вологодский округ
 

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