Под Великим Устюгом три человека пострадали при столкновении мотоцикла с мопедом

[ Происшествия ]

Дорожная авария, о которой сообщили в пресс-службе регионального УМВД, случилась около 10 вечера 17 июля в деревне Теплогорье Великоустюгского округа.

Там мопед "Орион", которым управлял 19-летний парень, столкнулся с мотоциклом КМЗ – Днепр, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Водитель мопеда вывихнул плечо, мотоциклист получил травму челюсти, а его 14-летний пассажир – ушибы.

Пострадавших отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия и степень вины каждого из водителей предстоит установить дорожным полицейским.

УМВД РФ по Вологодской области
 

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