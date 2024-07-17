В Вологде завершается ремонт улицы Воркутинской

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Вологде отремонтирован участок улицы Воркутинской от дома № 2 до дома № 24 протяжённостью около километра. Работы стоимостью 72 миллиона рублей проводила компания «Дорожное управление». На данный момент подрядчик завершил работы, начинается стадия приемки.

«Напомню, ремонт улицы Воркутинской начался в конце апреля. Подрядчик уже завершил работу, и теперь в течение 10 дней наши сотрудники и технадзор будут проверять качество. В ходе ремонта заменено дорожное полотно, установлен бортовой камень на всей протяженности улицы, обустроены тротуары, оборудовано 152 парковочных места, устроены газоны общей площадью 4640 квадратных метров. По моему поручению в рамках ремонта предусмотрены заниженные спуски с тротуаров. Это обеспечит комфортное передвижение как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для мам с колясками. Также дополнительно сделали шесть пешеходных дорожек и соединили с основным тротуаром пешеходный переход под воздушной сетью в начале улицы», — прокомментировал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Кроме того, на всем протяжении отремонтированной улицы установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, сделаны дополнительные дождеприёмные колодцы.

Добавим, в этом году в Вологде будет проведен ремонт 13 участков дорог: часть улиц – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», часть – за счёт средств, выделенных из бюджета области по решению врио губернатора Георгия Филимонова.

Ремонт закончен на улице Октябрьской. Работы идут на улицах Текстильщиков, Луначарского, Кувшиновская, Вологодская, Карла Маркса, Строителей (подходы к строящейся школе в микрорайоне Прилуки) и Пошехонском шоссе. Кроме того, предстоит обновить участки улиц Республиканская, Ильюшина и проспекта Победы, а также провести капитальный ремонт участка улицы Зосимовская рядом с привокзальной площадью.