«Северсталь» и минское «Динамо» обменялись игроками

Никита Гусливтов, уроженец Кадуйского района, последние четыре сезона отыграл в КХЛ.

Джозеф Душак сезон 2022/23 провел в Минске, в 68 играх забросил девять шайб и набрал 45 очков. Прошлый сезон американец провел в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандебёрдс».



И в продолжение хоккейной темы. С 24 по 28 июля в Череповце пройдёт традиционный предсезонный турнир на призы летчика-космонавта П. И. Беляева. В город на Шексне приедут молодёжные команды из Ярославля, Санкт-Петербурга и Калерии. Череповец на турнире представят «Алмаз» и «Металлург».