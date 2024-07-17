«Северсталь» и минское «Динамо» обменялись игроками

[ Спорт ]

Никита Гусливтов, уроженец Кадуйского района, последние четыре сезона отыграл в КХЛ.

Джозеф Душак сезон 2022/23 провел в Минске, в 68 играх забросил девять шайб и набрал 45 очков. Прошлый сезон американец провел в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандебёрдс».

И в продолжение хоккейной темы. С 24 по 28 июля в Череповце пройдёт традиционный предсезонный турнир на призы летчика-космонавта П. И. Беляева. В город на Шексне приедут молодёжные команды из Ярославля, Санкт-Петербурга и Калерии. Череповец на турнире представят «Алмаз» и «Металлург».

severstalclub.ru
 

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