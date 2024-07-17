Житель Сокола, до смерти избивший соседку, получил 9 лет тюрьмы

[ Происшествия ]

Трагедия произошла в Соколе в ночь на 22 февраля.

Сокольчанин выпивал с соседкой по общежитию. Собутыльники поссорились, мужчина напал на женщину и нанес ей множество ударов по  голове и туловищу.

От полученных травм жертва умерла. Утром тело нашли соседи и вызвали полицию. Злоумышленника в тот же день задержали и завели на него дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Ранее обвиняемый был  судим за хищения и причинение вреда здоровью.

Суд приговорил душегуба к девяти годам колонии строгого режима

СУ СК РФ по Вологодской области
 

Последние новости

В Красавино трехлетняя девочка упала с 4 этажа и разбилась насмерть
Житель Сокола, до смерти избивший соседку, получил 9 лет тюрьмы
В Вологде на площади Дрыгина установят композицию из флагштоков
На Осановском проезде в Вологде оборудуют площадку для тренировки собак
Три автомобиля столкнулись в Вытегре
Медорганизации Вологодчины получили 24 новых санитарных автомобиля
Полиция арестовала водителя, насмерть сбившего велосипедистку под Соколом
Избивший полицейского житель Великого Устюга проведет в тюрьме больше 2 лет
В Вологде отремонтировали улицу Воркутинскую
Еще шесть череповецких школ обзаведутся лабораторными кабинетами