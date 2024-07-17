Житель Сокола, до смерти избивший соседку, получил 9 лет тюрьмы

Трагедия произошла в Соколе в ночь на 22 февраля.

Сокольчанин выпивал с соседкой по общежитию. Собутыльники поссорились, мужчина напал на женщину и нанес ей множество ударов по голове и туловищу.

От полученных травм жертва умерла. Утром тело нашли соседи и вызвали полицию. Злоумышленника в тот же день задержали и завели на него дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Ранее обвиняемый был судим за хищения и причинение вреда здоровью.

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