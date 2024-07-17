В Вологде на площади Дрыгина установят композицию из флагштоков

В Вологде продолжается реновация площади Дрыгина за счёт средств инвестора – компании «ФосАгро». Выполнены геологические изыскания, демонтажные работы, произведена геодезическая разбивка территории, проведена замена существующей теплотрассы, археологические раскопки, санитарная обрезка и кронирование существующих деревьев, на 20 % выполнен объем подготовительных работ под мощение.

На площади планируется сделать гранитное мощение, смонтировать современное освещение, установить полукруглые скамейки вокруг деревьев, разбить цветники. Также запланировано создание и размещение арт-объекта, символизирующего душу Русского Севера. В центре площади появится композиция из флагштоков с Государственным флагом России и всех муниципалитетов Вологодской области. А со стороны улицы Пушкинской, среди елей, создадут небольшой сквер с пешеходным маршрутом. Все оборудование уже заказано, оно поступит на объект в конце августа. Завершение работ на площади Дрыгина запланировано на сентябрь.

Сейчас идет подготовка основания площади под мощение, трамбовка основания, выемка и вывоз грунта, устройство фундаментов в зоне флагштоков. Планируется установка 29 флагов. Среди них – Государственный флаг Российской Федерации, 26 флагов округов и районов Вологодской области, флаг самого региона и флаг Вологды. Флагшток Государственного флага Российской Федерации смонтируют в центре композиции, и он будет самым высоким – 18 метров. Флагштоки для флагов Вологды и Вологодской области будут высотой в 17 метров, а флагштоки для флагов муниципалитетов – 10 метров. Вся композиция будет оформлена подсветкой.

Добавим, в рамках археологических раскопок удалось обнаружить монеты 1730 года и чугунную утварь. Специалисты будут изучать эти предметы.

В этом году в Вологде благоустраивают еще шесть общественных пространств. Это бульвар на улице Ильюшина, парк Евковка, бульвар на проспекте Победы, сквер у Вологодской областной картинной галереи, вторая очередь парка Ветеранов. Средства на это выделены из областного бюджета по решению врио Губернатора. Работы на площади Бабушкина идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».