На Осановском проезде в Вологде оборудуют площадку для тренировки собак

В областном центре перенесли площадку для тренировки собак из парка Победы на Осановский проезд. Об этом сообщает пресс-служба городской Администрации.

На данный момент идёт благоустройство территории для установки оборудования, где в дальнейшем можно будет тренировать собак. На новом местемонтируют спортивные снаряды, барьеры, препятствия, скамейки.

Площадка, как и раньше, будет открытой. Любой желающий сможет зайти и потренировать собаку.

В Администрации напоминают, что площадка – не место для выгула и необходимо убирать за своими питомцами.

Открытие площадки запланировано на конец августа.