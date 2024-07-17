Три автомобиля столкнулись в Вытегре

Авария произошла вчера, 16 июля, около 17:06 у дома №24 на Советском проспекте в Вытегре. Об это сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области

По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «ЛАДА Веста», за рулем которого находился 20-летний молодого человека. От удара «ЛАДу» отбросило на автомобиль «Киа Сид», под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» и его 40-летний пассажир-мужчина, с травмами направлены на амбулаторное лечение.