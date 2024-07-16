Медорганизации Вологодчины получили 24 новых санитарных автомобиля

В округах и районах Вологодской области медицинские организации получили новые санитарные машины. Медработники уже начали выезжать к взрослым и маленьким пациентам и перевозить биологические материалы для исследований на новом транспорте.

«Мы постоянно обновляем автопарк медучреждений области, стремимся повысить качество и доступность оказания помощи населению», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Новые санитарные автомобили пополнили автопарки медорганизаций в Нюксенском, Вологодском, Белозерском, Кичменгско-Городецком, Тарногском, Чагодощенском, Великоустюгском, Грязовецком, Нюксенском, Бабаевском округах, Кирилловском, Вытегорском, Череповецком, Шекснинском и Никольском районах. Некоторые учреждения получили сразу по два автомобиля. Еще одна поставка ожидается в Устюженский округ.

Обновление автопарков в медицинских организациях осуществляется по нацпроекту «Здравоохранение».