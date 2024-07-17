Избивший полицейского житель Великого Устюга проведет в тюрьме больше 2 лет

Нетрезвого скандалиста доставили в отдел полиции днем 9 января. Там на него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Это нарушителю не понравилось, он начал обзывать полицейских, а потом махнул рукой и без разрешения попытался покинуть отдел.

В коридоре мужчину остановил участковый уполномоченный. Дебошир и его отругал, а потом толкнул и ударил головой в лицо, причинив потерпевшему физическую боль и ссадину нижней челюсти.

На скандалиста завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

В судебном заседании, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, горожанин признал вину, от дачи показаний отказался.

Великоустюгский районный суд отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору и назначил окончательное наказание - два года и три месяца колонии строгого режима.