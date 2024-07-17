В Вологде отремонтировали улицу Воркутинскую

Пресс-служба Администрации города Вологды сообщает о завершении ремонтных работ на участке улицы Воркутинской от дома №2 до дома №24.

«Подрядчик завершил работу, в течение 10 дней наши сотрудники и технадзор будут проверять качество. В ходе ремонта заменено дорожное полотно, установлен бортовой камень на всей протяженности улицы, обустроены тротуары», – рассказал Андрей Накрошаев.

Помимо этого, на участке оборудовали 152 парковочных места, дополнительно обустроили шесть пешеходных дорожек, соединили с основным тротуаром пешеходный переход под воздушной сетью в начале улицы.