Еще шесть череповецких школ обзаведутся лабораторными кабинетами

О новшествах рассказал на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Он сообщил, что оборудование для проведения химических и физических опытов, а также датчики для изучения обменных процессов животных и растений поступят в школы № 4 и 34. В ходе практических занятий дети более успешно будут осваивать программу.



В школы № 9, 17, 28 и 40 доставят оборудование для уроков ОБЖ. Дети научатся оказывать первую помощь, узнают, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях и как избежать несчастных случаев в быту.