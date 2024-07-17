Еще шесть череповецких школ обзаведутся лабораторными кабинетами

[ Общество ]

О новшествах рассказал на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Он сообщил, что оборудование для проведения химических и физических опытов, а также датчики для изучения обменных процессов животных и растений поступят в школы № 4 и 34. В ходе практических занятий дети более успешно будут осваивать программу. 

В школы № 9, 17, 28 и 40 доставят оборудование для уроков ОБЖ. Дети научатся оказывать первую помощь, узнают, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях и как избежать несчастных случаев в быту.

страница В.Германова, ВК
 

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