Череповчанину присудили 700 тысяч за раздробленную вентилятором руку

Несчастный случай произошел с 48-летним слесарем из села Шухободь в январе 2022 года.

Мужчина решил включить отопление на работе, при этом его рука попала в лопасти вентилятора калорифера. Работник получил тяжелую травмы правой кисти и стал инвалидом.

Добровольно возмещать моральный вред работодатель отказался, и пострадавший подал в суд.

Он рассказал, что почти год провел находился на больничном, но конечность так и не восстановилась. Из-за травмы он не может устроиться на достойную работу, которая соответствует его образованию. В бытовом плане возникают трудности, пришлось учиться делать все левой рукой. Кроме того, поврежденная рука постоянно болит.

Представитель ответчика заявила, что истец выполнял не порученную ему работодателем работу. Руку мужчина повредил из-за собственной грубой неосторожности.



Череповецкий районный суд, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, встал на сторону истца и взыскал с предприятия в компенсацию за моральный вред 700 тысяч рублей и 60 тысяч на оплату юридических услуг.