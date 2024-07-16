Вологжане привезли награды со всероссийских соревнований по стрельбе

Турнир проходил в селе Игнатово Московской области с 3 по 14 июля. В нем приняли участие юноши и девушки в двух возрастных категориях - до 15 и до 17 лет.

Вологодские стрелки завоевали 4 медали; "золото", "серебро" и 2 "бронзы".

Мастер спорта Лидия Васильева стала сильнейшей в финале олимпийской дисциплины «Пневматическая винтовка, 10 метров» среди спортсменок до 17 лет. Также она заняла второе место в дисциплине «Пневматическая винтовка, 10 метров» среди смешанных пар вместе со Степаном Беляевым.

Сборная региона заняла третье место в командном зачете «3 человека х 30 выстрелов» среди спортсменов до 17 лет. А Ульяна Афонина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «Малокалиберный пистолет, 50 метров» среди девушек до 15 лет.