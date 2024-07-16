Городской рынок в Вологде станет туристическим объектом

Исполняющий обязанности мэра Вологды встретился с предпринимателями для обсуждения перспективы преображения городского рынка. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Не устану повторять, что город и бизнес должны работать вместе на благо города и горожан. Вижу желание и позитивный настрой владельцев на изменения, будем помогать и вместе преобразовывать рынок в точку притяжения», – отметил Андрей Накрошаев.

И.о. мэра добавил, что бизнесмены готовы инвестировать в реконструкцию объекта так, как это нужно городу. До 2027 году городской рынок станет не просто торговой точкой, а привлекательным общественным пространством и частью архитектурной композиции центра Вологды.