В Череповце начали строить школьные стадионы с профессиональным покрытием

[ Общество ]

Как сообщил на своей странице ВКонтакте мэр города Вадим Германов, подрядчики уже  приступили к работам. Повезло ученикам школ № 2, 16, 17 и 31. Общий стадион сделают для школ № 39 и 40.

На обновленных стадионах появятся футбольные поля с профессиональным покрытием,  беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта и силовые тренажеры.

По вечерам заниматься тут смогут не только школьники, но и жители расположенных неподалеку домов.

Реконструкцию обещают полностью закончить к 1 сентября.

страница В.Германова, ВК
 

Последние новости

Городской рынок в Вологде станет туристическим объектом
В Череповце начали строить школьные стадионы с профессиональным покрытием
Пожилая вологжанка попала в больницу после падения в автобусе
Управляющие компании Вологды косят траву и проводят ямочные ремонты во дворах
При пожаре в Устюженском округе погиб мужчина
Вологодское УФАС оштрафовало на 4 млн рублей ресурсоснабжающие компании
Ремонт одной из школ в Вологде опасно затянулся
В Вологде установили первую партию модулей для сбора мусора
Завтра музеи Вологодчины можно будет посетить бесплатно
С августа запускаются дополнительные авиарейсы из Вологды в Москву