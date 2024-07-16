В Череповце начали строить школьные стадионы с профессиональным покрытием

Как сообщил на своей странице ВКонтакте мэр города Вадим Германов, подрядчики уже приступили к работам. Повезло ученикам школ № 2, 16, 17 и 31. Общий стадион сделают для школ № 39 и 40.



На обновленных стадионах появятся футбольные поля с профессиональным покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта и силовые тренажеры.



По вечерам заниматься тут смогут не только школьники, но и жители расположенных неподалеку домов.



Реконструкцию обещают полностью закончить к 1 сентября.