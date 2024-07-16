Управляющие компании Вологды косят траву и проводят ямочные ремонты во дворах

Управляющие компании Вологды косят траву и проводят ямочный ремонт на своих территориях. Договорённость об этом была достигнута на встрече представителей УК с исполняющим обязанности мэра Андреем Накрошаевым.

Наиболее активно работы ведут муниципальные управляющие организации. Ямочный ремонт уже выполнен в нескольких дворах, которые обслуживает управляющая компания «Фрязиново». В общей сложности обновлена территория на площади порядка 200 квадратных метров.

«Мы также косим траву во дворах в рамках второго этапа. 50 дворов планируем отработать до 15 июля. Идем в соответствии с графиком, но, если у жильцов есть запрос на срочный покос – например, трава выросла и мешает, – то мы меняем локацию и выезжаем на приоритетную для вологжан точку», — рассказал директор УК «Фрязиново» Анатолий Мотрук.

На 85% выполнен ямочный ремонт дворов, которые обслуживает управляющая компания «Подшипник». До 19 июля рабочие доделают оставшиеся работы – дворы в районе ПЗ, улицы Панкратова и Преображенского. Покосы травы на дворовых территориях также ведутся и будут выполнены на 100%.

Порядок во дворах центральной части города наводят специалисты управляющей компании «Коммунальщик». Далее приступят к покосу травы у домов 5 и 6 микрорайонов. Здесь покос завершится также до 20 июля.

Ямочный ремонт идет и на дорогах города, причем в этом году объемы работ увеличены. Во всех районах Вологды уже проводился ремонт струйно-инъекционным способом. Этот метод применяется при заделке небольших трещин и выбоин (в пределах 40 – 60 см) и позволяет эффективно и быстро выровнять поверхность дорожного полотна. Что касается ямочного ремонта с помощью асфальта, так называемого ремонта «картами», то он выполнен на площади 15 тысяч квадратных метров.