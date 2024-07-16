При пожаре в Устюженском округе погиб мужчина

Пожар в деревне Малое Медведьево случился около восьми вечера 15 июля.

На Центральной улице вспыхнул частный дом. Селяне вызвали пожарных.

На место, как сообщили в региональном ГУ МЧС, прибыли 10 спасателей на четырех машинах.

Владелец соседнего участка заметил, что пламя вот-вот перекинется на его дом, и выскочил на улицу вместе с внуком. Возле горящего здания стояла женщина, которая рассказала, что в горящем доме остался хозяин. Мужчину вынесли из огня уже мертвым. Женщину отправили в больницу с ожогами.

Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Там полностью сгорели дом, хозяйственные постройки и две машины. Огнем серьезно повреждены крыша и хозпостройки у соседей.