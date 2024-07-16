Вологодское УФАС оштрафовало на 4 млн рублей ресурсоснабжающие компании

На 4 миллиона 300 тысяч рублей Вологодское УФАС оштрафовало сетевые и газовые компании за первое полугодие 2024 года.

В частности, на ПАО «Россети Северо-Запада» и АО «Вологдаоблэнерго» наложены штрафы в общем размере 3 миллиона 400 тысяч рублей. АО «Газпром газораспределение Вологда» оштрафовано на 900 тысяч рублей.

За первые шесть месяцев Вологодское УФАС возбудило 16 административных дел в отношении сетевых компаний за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.

Что касается газораспределительных компаний, то в отношении них возбуждено 3 административных дела за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям.

Основные нарушения сетевых и газораспределительных компаний стали несоблюдение сроков технологического присоединения к сетям.