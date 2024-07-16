Ремонт одной из школ в Вологде опасно затянулся

В Вологде увеличат количество бригад, занимающихся ремонтом школы № 13. Напомним, что её капитально ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». На данный момент работы выполнены более чем на 40%.

«Держу ремонт учебного заведения на личном контроле. Здесь ранее фиксировали отставание от графика, затем подрядчик наверстал упущенное время. Однако вновь поступил сигнал о возможном срыве сроков, поэтому выехал на место для оценки рисков. Действительно, есть западание по отдельным видам работ. Подрядчик уже усилил бригады – на объекте работают 63 человека. Будем добиваться от строителей увеличения количества персонала на объекте, чтобы ускорить работу. До 1 сентября школа будет полностью готова к учебному процессу», — заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

В школе № 13 предстоит заменить практически всё: стены, кровлю, полы, фасад, проводку. К 1 августа фасад будет готов к покраске, установлены все окна, внутренние помещения подготовлены к чистовой отделке. На кровле идёт ремонт деревянных конструкций, на этой неделе рабочие приступят к покрытию, закончат также к 1 августа. Будет уделено внимание и дизайн-коду, в оформлении учебного заведения запланирована летняя тематика.