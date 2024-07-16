В Вологде установили первую партию модулей для сбора мусора

[ Общество ]

На площади Революции в областном центре установили первую партию модулей для сбора мусора. Об этом сообщила городская Администрация на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Всего в Вологде обустроят 28 мест для мусора с использованием 101 спецплощадки модульного типа.

Такой модуль представляет из себя готовую контейнерную площадку, внутрь которой помещается сам контейнер. Закрытая система обеспечивает чистоту на самой площадке и близлежащей территории, а также защищает мусор от разбрасывания дикими животными и птицами.

В первую очередь подобные контейнеры установят на популярных туристических маршрутах.

Обустройство контейнерных площадок модульного типа проходит по программе «Контейнерные площадки» врио губернатора Георгия Филимонова.

Теги:
мусор контейнерные площадки
Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

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