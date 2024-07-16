Завтра музеи Вологодчины можно будет посетить бесплатно

Завтра, 17 июля – третья среда месяца, а это значит, что музеи области можно будет посетить бесплатно. Бесплатный билет для жителей Вологодчины выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области.

Посетить можно, как временные, так и постоянные выставки и экспозиции. Бесплатный билет действует в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах: Музее кружева, музее «Мир забытых вещей», музее «Вологодская ссылка», Доме купца Самарина, музее под открытым небом «Семенково».

Кроме того, посетить можно и вновь открывшийся Дом-музей Петра I. Недавно в нем завершилась масштабная реставрация, а экспозиция была обновлена. Посещение проводится по сеансам, так как одновременно в зале могут находиться не более 30 человек. Сеансы проходят каждый час с 10:00 до 17:00 (1-й сеанс в 10:00; 2-й сеанс в 11:00; 3-й сеанс в 12:00, 4-й сеанс в 13:00; 5-й сеанс в 14:00; 6-й сеанс в 15:00; заключительный сеанс в 16:00). 6+

Также в рамках проекта «Культура рядом» и проекта врио губернатора «Лето Русского Севера» состоятся бесплатные интерактивные программы:

17 июля в 12:00 – «Тайны Кремля». Детей и их родителей приглашают раскрыть загадки Вологодского кремля. 6+

17 июля в 12:00 – семейная игровая программа «Делу время – потехе час» в музее «Семенково». 0+

Воспользоваться бесплатным посещением можно и в Вологодской областной картинной галерее, в том числе в главном здании на Мира, 34, Доме Корбакова и Шаламовском доме. Открыта для свободного посещения галерея современного искусства «Красный мост».

Музеи муниципальных округов, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей тоже ждут вологжан и туристов. Полный список музеев Вологодской области – партнеров проекта «Культура рядом» – смотрите здесь.

Обратите внимание, что бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание.

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