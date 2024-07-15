Вологжане вернулись с медалями с шахматного фестиваля «Кубок Волги 2024»

В программу соревнований вошел этап Детского Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.



Сборная Вологодской области была представлена юными шахматистами из областной столицы и города Металлургов. Вологжане завоевали одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.



Никита Вошенков (СШОР С/К "Череповец") занял первое место в быстрых шахматах среди мальчиков до 11 лет и второе - в блиц-турнире.



Бронзовыми призерами соревнований стали Артемий Гоголев, Виктория Махина, Екатерина Якуненкова, Андрей Баринов, Александр Тропин (все представители СШОР "Витязь"). Третье место сборная области заняла также в командном зачете.