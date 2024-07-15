Житель Кадуя получил ожоги, спасая загоревшуюся баню

О пожаре около шести вечера 14 июля сообщили владельцы участка на Цветочной улице в посёлке Кадуй. Там загорелись баня и сарай.

На место отправили девять пожарных на двух машинах.

Возгорание ликвидировали на площади 27 квадратных метров. Сарай был уничтожен огнём, а кровля бани повреждена по всей площади.

Оказалось, 60-летний хозяин участка готовил шашлыки, а когда угли, как ему показалось, остыли, отнес их в сарай. Вскоре постройка вспыхнула. Мужчина вызвал пожарных и попытался сбить пламя самостоятельно, но обжег руки.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что госпитализация мужчине не понадобилась.