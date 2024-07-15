Из-за нагревшегося телефона в Белозерске сгорела сторожка

Происшествие случилось вчера, 14 июля, на дорожно-ремонтном предприятии на улице Красноармейской в Белозерске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Сторож, работающий не предприятии, забрал из своего автомобиля мобильный телефон и отнес его на контрольно-пропускной пункт. Гаджет сильно нагрелся на солнце, и мужчина предполагал, что в помещении он остынет. В 15:30 работник отправился на плановый обход территории, а вернувшись, увидел дым, идущий из окон сторожки. Телефон, оставленный на диване, загорелся. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но попытка не увенчалась успехом. Поскольку сторож остался без связи, он нашел людей и попросил сообщить о случившемся в пожарную охрану.

На тушение выехали две единицы техники и шесть огнеборцев. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.