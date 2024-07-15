23 человека утонули с начала года в Вологодской области

Только за прошлую неделю в водоемах Вологодчины утонули семь человек, из них – один ребенок. В частности, гибель людей зафиксирована в Кадуйском, Великоустюгском, Вашкинском, Белозерском округах, Шекснинском районе и городе Вологда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

«На сегодняшний день рост происшествий превысил показатели прошлого года. С начала года произошло 24 происшествия с гибелью 23 человек, в прошлом году на эту дату произошло 20 происшествий с гибелью 21 человека», – отмечают в ведомстве.

В целях предотвращения гибели людей в вологодских водоемах инспекторским составом Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Вологодской области проводятся рейды и патрулирования водоёмов, подворовые обходы, прилегающих к воде территорий, в том числе совместно с представителями администрации, полиции, спасателями, ВИМС, усилена профилактическая работа среди населения.