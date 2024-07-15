23 человека утонули с начала года в Вологодской области

[ Происшествия ]

Только за прошлую неделю в водоемах Вологодчины утонули семь человек, из них – один ребенок. В частности, гибель людей зафиксирована в Кадуйском, Великоустюгском, Вашкинском, Белозерском округах, Шекснинском районе и городе Вологда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

«На сегодняшний день рост происшествий превысил показатели прошлого года. С начала года произошло 24 происшествия с гибелью 23 человек, в прошлом году на эту дату произошло 20 происшествий с гибелью 21 человека», – отмечают в ведомстве.

В целях предотвращения гибели людей в вологодских водоемах инспекторским составом Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Вологодской области проводятся рейды и патрулирования водоёмов, подворовые обходы, прилегающих к воде территорий, в том числе совместно с представителями администрации, полиции, спасателями, ВИМС, усилена профилактическая работа среди населения.

Теги:
МЧС утонули статистика
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

Последние новости

Из-за нагревшегося телефона в Белозерске сгорела сторожка
23 человека утонули с начала года в Вологодской области
В Вологде впервые пройдет фестиваль сапбординга
В Сокольском районе велосипедистка погибла в ДТП с автомобилем
В Вологде бесплатно покажут советские фильмы
Партия «Новые люди» – против того, чтобы микрорайоны Вологды превращались в опасные каменные джунгли
ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске
Вологжане хотят зарабатывать на 10 тысяч больше, чем в прошлом году
В Вологде иномарка сбила во дворе мужчину