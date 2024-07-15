В Вологде впервые пройдет фестиваль сапбординга

[ Общество ]

В эту субботу, 20 июля, в областном центре впервые пройдет фестиваль сапбординга в акватории реки Вологда. Сап-фест состоится при поддержке Администрации города Вологды.

«Большое спортивное событие проводится в рамках празднования 150-летия ВОСВОД, старейшей в России массовой общественной организации, миссией которой является предупреждение несчастных случаев на воде», – отмечают организаторы мероприятия.

Фестиваль включает в себя дистанции спортивного SUP-заплыва, регату драгонботов и карнавальное шествие на сапах в исторической части города акватории реки Вологда.

Участие в «SUP-спринт» и «SUP-карнавал» бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на технической платформе.

Для участия в командной регате Драгонботов нужно обратиться к организаторам фестиваля (имеется организационный взнос).

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Фото: группа «Сап-Фест. Вологда 2024» в ВКонтакте
 

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