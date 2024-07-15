Партия «Новые люди» – против того, чтобы микрорайоны Вологды превращались в опасные каменные джунгли

Представители партии «Новые люди»: депутат Государственной думы Сардана Авксентьева и руководитель вологодского отделения Александр Борисов – встретились с жителями домов, расположенных на улицах Фрязиновская и Лаврова, которые в течение нескольких лет борются против нарушения своих прав.

Дело в том, что одна из компаний-застройщиков возводит на обеих улицах новые жилые дома буквально «впритык» к зданиям, построенным ранее. В результате квартиры на нижних этажах этих зданий могут навсегда остаться без солнечного света. Кроме того, об озеленении кварталов можно будет забыть – они превратятся буквально в «каменные джунгли» без кустов и деревьев. Наконец, десяткам водителей негде станет ставить свои автомобили, и за места для парковок начнётся настоящая борьба.

А самое главное – возникает прямая угроза жизням множества людей, поскольку, случись пожар, пожарные машины рискуют просто не добраться до горящего дома. Если же и доберутся, то не смогут встать так, чтобы успешно потушить огонь. Всё это рано или поздно может привести к трагедии.

«Вологжане сообщают, что застройщик не только добавил дополнительное количество квартир, но и продолжает работы вопреки предписаниям администрации, которая запретила вести строительство. Я уже несколько раз встречался с жителями соседних со стройкой домов. Они жалуются, что их не слышат, а строительная компания игнорирует запрет», — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Александр Борисов.

Он добавил, что на Фрязиновской стройкран уже давно стоит совсем рядом с детской площадкой, и стрела нависает почти над ней, каждый день угрожая жизням маленьких вологжан и их родителей.





Обращения жильцов в правоохранительные органы ничего не дали, поэтому они и обратились за помощью к Александру Борисову, а тот пригласил в Вологду депутата Госдумы Сардану Авксентьеву.

«Будем пытаться помогать людям, отстаивать их права. Пользуясь случаем, выражаю признательность жителям улиц Фрязиновской и Лаврова. Они показывают, каким должно быть гражданское общество: отстаивают свои права, не опускают руки, несмотря на многолетние тяжбы со всеми инстанциями. Спасибо всем, кто пришел! Людей было много», – заявила по итогам встреч Сардана Авксентьева.