В Вологде бесплатно покажут советские фильмы

Завтра, 16 июля, в Вологде пройдут бесплатные кинопоказы в Вологодской областной научной библиотеке по адресу: улица Марии Ульяновой, д. 1. Днем можно посмотреть комедию Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», вечером – экранизацию повести Кира Булычева «Похищение чародея», снятую Виктором Кобзевым.

16 июля, 11:30 – 12:45 – комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964. 6+

Фильм стал дипломной работой легендарного режиссера Элема Климова и его дебютом в полнометражном кино. В центре сюжета – приключения пионера Кости Иночкина, которого исключил из лагеря строгий директор Дынин. Мальчик побоялся вернуться к бабушке и тайно остался в лагере, а друзья начали ему помогать.

Показ пройдет в зале №12. Фильм представит сотрудник библиотеки Наталья Двойнишникова.

16 июля, 17:30 – 19:00 – фантастический художественный фильм «Похищение чародея», 1989. 12+

Режиссером картины стал Виктор Кобзев. Это вторая экранизация одноименной повести Кира Булычёва. Молодая аспирантка Анна приезжает в родную деревню, где не была около 12 лет. В доме бабушки она хочет писать диссертацию. Неожиданно к Анне приходят два незнакомца, которые утверждают, что мама девушки сдала им дом на две недели. Дальше происходит вообще нечто необъяснимое: незнакомцы утверждают, что им нужно отправиться в XIII век, чтобы найти там какого-то гения, проживающего в то время в этих краях, и забрать его с собой в будущее...

Фильм в зале №12 представит сотрудник библиотеки Елена Кузьминова.

Вход на мероприятия свободный.