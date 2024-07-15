Вологжане хотят зарабатывать на 10 тысяч больше, чем в прошлом году

[ Общество ]

Специалисты платформы по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, что за год аппетиты вологжан выросли.

Теперь соискатели ищут вакансии с зарплатой, в среднем на десять тысяч превышающей доход в прошлом году. Минимальная зарплата, на которую соглашаются жители региона, -  50 тысяч. 

На наибольшее повышение рассчитывают представители топ-менеджмента, производственники, работники сельского хозяйства и строители: там требования подскочили на 20 тысяч рублей. Специалисты по стратегии и консалтингу согласятся трудоустроиться, если им предложат от 119 тысяч (на 19 тысяч больше, чем в прошлом году).

На 15 тысяч больше (не менее 65 тыс.) хотят  получать работники сферы закупок, на 14 тысяч - айтишники (не менее 71 тыс.). На десять тысяч увеличили запросы работники науки и образования (до 50 тыс.), специалисты в сфере продаж (до 50 тыс.), рабочие (до 60 тыс.).

На наименьшее повышение зарплаты (плюс три тысячи) рассчитывают представители сферы туризма и ресторанного бизнеса.

Эксперты полагают, что рост ожиданий в зарплате связан с повышенным спросом на рабочую силу.  

Меньше половины вологжан (40%)  готовы уменьшить  зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. 

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