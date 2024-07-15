В Великом Устюге дама, не поделившая мужика с соседкой, подала в суд

Скандал, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел 3 октября прошлого года во дворе дома на 2-ой Пролетарской улице Великого Устюга.

37-летняя жительниц дома увела у 36-летней соседки мужика. Пострадавшая сторона выразила разлучнице претензии. Последняя набросилась на нее с кулаками.

Избитая дама вызвала полицию, и ее обидчицу оштрафовали на пять тысяч.

После этого пострадавшая подала иск о взыскании 50 тысяч рублей в компенсацию за моральный вред. По ее словам, у нее остались синяки на лице и теле, а также шишка на голове. Она не могла спать, без посторонней помощи ей было тяжело должным образом осуществлять уход за новорожденным ребенком, а также было стыдно. Кроме того, женщина боялась повторения скандала.

Великоустюгский районный суд иск потерпевшей удовлетворил частично и взыскал с ее обидчицы 20 тысяч и расходы по уплате госпошлины, 300 рублей.