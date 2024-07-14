Голубоглазого блондина разыскивают в Сямженском округе

68-летний Алексей Малышев ушел из дома в селе Раменское под Сямжей четыре дня назад.

Близкие обратились за помощью к спасателям. Нужна помощь добровольцев.

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавый, волосы русые, глаза голубые. Был одет в белую рубашку, зеленые штаны, черные галоши и белую кепку. С собой у пропавшего был пакет.

В Вологодском отделеним поискового отряда "ЛизаАлерт" просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 88007005452 (бесплатно на территории РФ) или 112.

Инфорг: Анна Ваниль 89807724330, 89636486360.

