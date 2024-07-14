Червяки так и не исчезли из водопроводной воды в Череповце

Черви вместе с водой попадали в квартиры череповчан в разных районах города. Когда люди обратились в горводоканал, им сначала сообщили, что проблема надуманная.

Позднее местные власти все же подтвердили, что живность в воде имеется, но уточнили, что мелкие черви-нематоды не являются паразитами и не опасны для здоровья горожан.

Специалисты объяснили, что ползучие гады попали в трубы потому, что затянулся ремонт теплотрассы: воду спустили, а в оставшейся жидкости и завелись червяки.

12 июля мэр Череповца Вадим Германов отчитался на своей странице ВКонтакте, что в выходные будет идти подготовка к подключению горячей воды, причем трубы сначала промоют, а потом начнут подавать горячую воду в квартиры.

В комментариях к посту горожане выложили очередные фото и видео с червяками.

"Мы очень рады, что у вас всё налаживается и ваша забота о жителях не напрасна.

У нас тоже всё отлично, наши новые питомцы живы, здоровы и даже регулярно дают потомство, несмотря на то, что некие «силы извне» пытаются им помешать", - сообщили пользователи.

Теплоэнергетики пообещали промыть систему дважды. Возможно, это поможет избавиться от ползучей напасти.