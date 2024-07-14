В Вологде поймали вандалов, стрелявших по остановке в центре города

Об инциденте сообщил на своей странице ВКонтакте и.о.мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Он написал, что хулиганы дважды громили один и тот же "умный" комплекс.

Найти злоумышленников удалось быстро, потому что на улицах установлены камеры. Когда стрелков поймали, они во всем признались.

Один из вандалов объяснил, что якобы хотел пострелять по стоящей рядом с остановкой бутылке, но промахнулся. Второй утверждает, будто считал, что оружие не заряжено, а убежал, поскольку испугался ответственности за разбитое стекло.

Судя по видеозаписи, парни лукавят. Когда разбилось стекло, они не смогли скрыть радость от того, как ловко им удалось разгромить "умную" остановку. Процитировать слова молодых людей мы не можем, поскольку восторг они выражали с использованием обсценной лексики.

Возбуждено уголовное дело о вандализме и хулиганстве.